Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.