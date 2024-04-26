Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

26.04.2024 13:57
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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