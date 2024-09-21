Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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