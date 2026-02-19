Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.