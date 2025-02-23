Trabzonspor-Gaziantep FK Maçına Zemin Hazırlandı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Trabzonspor- Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Papara Park'ın zemini oynamaya elverişli hale getirildi.

Trabzon'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağışlar nedeniyle saha zemini karla kaplanmıştı. Trabzonspor yönetimi ve yetkililer, maçın sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için zemin üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kulüp yetkilileri, saha bakım ekiplerinin son günlerde aralıksız şekilde çalışarak çimlerin bakımını yaparak saha zeminin futbol oynamaya elverişli hale getirildi.

Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da zemini kontrol ederek müsabakanın oynanmasına engel bir durum olmadığına karar verdi. Futbolcular ısınmak için sahaya çıkarken maç saati beklenmeye başlandı. - TRABZON