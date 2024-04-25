Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı.

25.04.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Enis Destan özür diledi

Trabzonspor'un, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Enis Destan, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade ederek, teknik heyetten ve futbolcu arkadaşlarından özür diledi. - TRABZON

Kaynak: AA

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