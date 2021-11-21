Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti. Takım, antrenmanın ardından kampa girdi. Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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