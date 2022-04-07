Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

07.04.2022 11:21
Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement