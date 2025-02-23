Trabzonspor, Gaziantep'i 3-2 ile Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'da soğuk bir gün yaşandığını belirterek, "Soğuk bir hava, sahanın zeminini hazırlayan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Trabzon'da uzun zamandır görünmeyen bir kar var, hala devam ediyor. Rakip alanı kapatıp çıkmayı düşünerek oynamasını bekliyorduk. Hakem, saha, hava hepsi için hazırlıklı olmak durumundaydık." dedi.

Maçın 75. dakikasına kadar oyunun düşündüklerine yakın geçtiğini ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Golleri bulduktan sonra daha rahat oynamayı düşündük. Skor 3-0 olunca çarşamba günü için bazı oyuncuları kenara alıp, diğer oyuncularımızı da sahada görmek istedik. Düşündüğümüz gibi olmadı, skor 3-2'ye geldi. Onun dışında hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama son bölümdeki oyunun, özellikle ilk golden sonra üstüne penaltının gelmesi oyuncuları yine telaşa götürdü. Oysa rahat oynadığımız maçı 3-2'ye getirdik. Kazanmak için istekliydi oyuncu arkadaşlarımız. Hücum ve savunmayı birlikte yapmaya çalıştılar. O yüzden hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum oyuncularıma."

-" Beşiktaş'ı yensek 3 puan fark olacaktı"

Şenol Güneş, maç içerisindeki kırılganlıkların bir öz güven sorunu olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman iyi oynayıp birdenbire düşüş yapabiliyorsun. Bir de şu, deplasmanda maç kazanıp üst üste maç kazanma serisi yapamadık. Dolayısıyla Beşiktaş maçını biz kazansaydık çok daha farklıydık şu anda. Bazı çıkış maçlarını hiç yapamadık. Bu Samsun olur, Göztepe, Alanya, Rize, Fenerbahçe, Galatasaray... Hep mağlup olduğumuz kritik maçlar var zaten. Beşiktaş'ı yenseydik bugün 3 puan fark olacaktı. Beraberlikte 6 puan, kaybettiğinizde 9 puan. Onlar da 3 maç üst üste alarak hem puan açısından hem moral açısından düzeliyor. Aynı şey bizim için de geçerliydi."

"Hakeme de rakibe de sahaya da uyum sağlamalıyız."

Tecrübeli teknik adam, hakemle ilgili konuşacak bir şeyin olmadığını belirterek, "Bir maça daha gelmişti. Onunla ilgili veya diğerleriyle ilgili geçen hafta konuştum. 3-5 yıla daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bugün de bir maç seyrettim, yine canı yandı birilerinin. Birine penaltı veriyorsun, birine işine geldi mi vermiyorsun. Ayağına çarptı diyorsun, ötekine arkasından haberi yok eli kol açık değil penaltı veriyorsun. Bize vermiyorsun ona veriyorsun. Böyle ayrıntıya girmeye gerek yok. Düzen bu. Hakeme de rakibe de sahaya da her şeye uyum sağlamak durumundayız. Konuşarak bir şeyi çözemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kendi oyunlarına odaklanacaklarını vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Şu anda biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Hakem taç verdi önümde, yanlış verdi. Verdi, ne yapalım artık yani. Kızıyoruz, anlık kızıyoruz ama kızmak çözmüyor meseleyi. O adam görmüyor mu o hatayı? Ne diyorlar, 'Kasıtlı yapmış gibi, bana karşı yaptı.' diyorlar. Sana karşı yapmışsa gereğini yaparsın. Bordo-mavi kanın olmaz abi kan kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor'un forma rengi. Eğer bu kumpas yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivas'a haksızlık yapmaksa o yanlış bir yol. O çok büyük yanlış. Yani haklıysan haklı durmalısın, haksızsan çözüm yapmalısın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın."

-"Yabancı hakem magazin işi"

Yabancı hakem konusuna da değinen Güneş, " Türkiye'nin gündemi yabancı hakem, magazin işi. Yabancı geldi, gelse ne olur gelmese ne olur. Yine aynı tartışma devam edecek. VAR sistemi geldiği zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niyet sorgulanmaya başlar. Niyet sorgulanırsa tuzun kokması gibidir. Tuz kokmuştur. Bundan sonra hangi sonuçlar alınırsa alınsın kimse memnun olmayacaktır. Birileri olacaktır ama çoğu olmayacaktır. Yukarı bakıyorsun aşağıya da bakın, göreceksiniz kimlerin nasıl canlarının yandığını." şeklinde konuştu.

Güneş, sakatlığı süren futbolcuları Denis Draguş'un bir hafta içinde takıma katılacağını düşündüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakatlık olan yeri değil de başka bir yerinde hafif bir ağrısı var. Bir hafta sonra gelir. Tim de aşağı yukarı bir hafta içinde gelir. Nwakaeme daha iyi durumda, durumuna bakacağız. Çok ciddi uzun sakatlığımız yok, uzun sakatlıkları çok gördük. Dün de Draguş'a 'Hoş geldin.' dedim. Galatasaray maçından beri yok. Yaşıyoruz bunları. Galatasaray'da bizim maçtan önce bir oyuncu sakatlandı dünyayı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Biz ağzımızı açmıyoruz. Onlarla zaman geçirmeyelim. Çünkü biz işimize bakacağız. Bir takım kadrosu oluşturacağız. Sonra seneye bakarız, Trabzonspor yarışırken bunları hep yazalım bir yere dursun. İleride kullanırız, bizim de hakkımız var."