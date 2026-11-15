Trabzonspor, Gazprom Arena'da Zenit'e 3-0 yenilerek hazırlık maçını kaybetti

Trabzonspor, Gazprom Arena'da Zenit'e 3-0 yenilerek hazırlık maçını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
St. Petersburg'taki Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçında Trabzonspor, Zenit'e 3-0 yenildi. Zenit'in golleri 13. dakikada Augusto, 58. dakikada Ahmet Cemil Güren'in kendi kalesine attığı gol ve 75. dakikada Sobolev'den geldi.
Trabzonspor, Rusya'nın Zenit ekibiyle Rusya'da oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti.
St. Petersburg şehrinde bulunan Gazprom Arena'da oynanan maçın 13. dakikasında Zenit, Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı, bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında gelişen Zenit atağında Ahmet Cemil Güren, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
Mücadelenin 75. dakikasında Sobolev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayarak maçın skorunu ilan etti: 3-0.
Kaynak: AA
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