Trabzonspor Genç Takımı'ndan Şehir Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Genç Takımı'ndan Şehir Turu

Trabzonspor Genç Takımı\'ndan Şehir Turu

UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19, şehir turu yaparak taraftarlarıyla buluştu.

30.04.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, şehir turu yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket eden bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, Değirmendere, Yavuz Selim Bulvarı, Beşirli ve Pazarkapı'yı gezerek taraftarı selamladı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde taraftarla buluşan kafile, slogan ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

Bordo-mavililer bir restoranda düzenlenen programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kendilerini gururlandırdığını belirterek "Trabzonumuzu ve ülkemizi orada tanıttınız. Sizi yetiştiren hocalarınızdan, bu imkanı veren kulübümüzden, en kıymetlisi ailelerinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Gönüllerimizin şampiyonu oldunuz"

Sporda takım ve ekip ruhunun önemine değinen Uraloğlu, "O ruhu tekrar sizlerde görmek beni çok duygulandırdı. Belki kupayı kazanmadınız ama gönüllerimizin şampiyonu oldunuz. Cumhurbaşkanımız da sizleri takip etti, tebrik etti. Bu takım ruhu sadece sahayı değil, bir şehri ve hatta bir ülkeyi etkiler. Sizler bu bilinçle mücadele ettiniz. Hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de oyuncuların sahada büyük inanç ve karakter ortaya koyduğunu dile getirdi.

Genç, "Maç sonrası Arda'nın, Bora'nın gözyaşları aslında bizim gururumuzun birer sembolüydü. Sizler sahada büyük bir inanç ve karakter ortaya koydunuz. Bu gururu bize yaşattığınız için başta hocamız ve teknik ekip olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Başarı bir ekip işidir. Kulüp başkanımızdan yöneticilere kadar herkesin emeği büyük. Hep birlikte bu başarıya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise "Bu sadece bir başlangıç. Çocuklara hep şunu söyledim, siz kaybetmediniz, öğrendiniz. Çok başarılı bir süreç yaşadık. Herkese minnettarım." diye konuştu.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı teknik direktörü Eyüp Saka da sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Programda, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, Trabzonsporlu yöneticiler de yer aldı.

Eski yöneticiden takıma prim

Trabzonspor, kulüp eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın 19 yaş altı takımına 9 milyon lira prim ödemesi yaptığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabındaki "Teşekkürler Nevzat Aydın" başlıklı mesajda "Eski yöneticimiz sayın Nevzat Aydın tarafından 9 milyon lira prim ödemesi gerçekleştirilmiştir. Türk futbolunun genç yeteneklerine olan inancı ve kulübümüze duyduğu aidiyetle her zaman yanımızda olan sayın Aydın'a destekleri ve katkıları için camiamız adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Barcelona, Politika, Gençlik, trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Genç Takımı'ndan Şehir Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:02:05. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor Genç Takımı'ndan Şehir Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.