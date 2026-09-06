Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı Onuachu'nun 2 golüyle 3-0 önde bitirdi - Son Dakika
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Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı Onuachu'nun 2 golüyle 3-0 önde bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ilk yarıda 3-0 mağlup etti. Onuachu'nun iki golü ve Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle farkı açan Trabzonspor, maçın ikinci yarısına büyük avantajla girdi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu (Dk. 43 Dju)

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Diabate, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Gouveia, Koita

Goller: Dk. 5 ve 22 Onuachu, Dk. 14 Muhammed Salah (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 19 Fabinho, Dk. 35 Muçi (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

5. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Aral Şimşir'in soldan ortasında arka direkte yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden filelere gitti: 1-0.

12. dakikada Nwaiwu, ceza alanı içinde topa vururken Fıratcan Üzüm'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyunu karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarıyla durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Altay, penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Onuachu'nun bıraktığı penaltıyı kullanan Muhammed Salah, topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere yolladı: 2-0.

20. dakikada Traore'nin şutunda kaleci Onana sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

22. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Pina'nın sağdan yerden ortasında savunmanın müdahale edemediği topu Onuachu, yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0.

27. dakikada Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazında Muçi'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.

30. dakikada Diabate'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

33. dakikada soldan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda top yan direkten döndü. Daha sonra savunma topu kornere gönderdi.

38. dakikada sağdan ceza alanına giren Oğulcan Ülgen'in şutunda, kaleci Onana yatarak topu çeldi.

43. dakikada sakatlanan Onuachu'nun yerine Dju oyuna dahil oldu.

45. dakikada orta alanda savunmanın arkasında aldığı topla ceza alanına girerek kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Dju'nun şutunda meşin yuvarlak, İrfan Can'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı Onuachu'nun 2 golüyle 3-0 önde bitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı Onuachu'nun 2 golüyle 3-0 önde bitirdi - Son Dakika
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