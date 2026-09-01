Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına eski teknik direktör Hüseyin Çimşir çıkacak
Trabzonspor, 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir'in yer alacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik sürecin sürdüğü belirtilerek, bordo-mavili ekibin bu maça Çimşir yönetiminde çıkacağı ifade edildi.
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdürürken, 6 Eylül Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir'in yer alacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik sürecin devam ettiği belirtilerek, "Takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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