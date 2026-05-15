Trabzonspor Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.