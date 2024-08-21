Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil'in transferleri konusunda anlaşma sağladı.

21.08.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Göktan Gürpüz'ün Karagümrük A.Ş.'ye geçici transferi konusunda, Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda ve Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi ve Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Hakan Yeşil, Batuhan Kör, Trabzonspor, Murat Cem, trabzon, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement