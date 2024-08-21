Spor

Trabzonspor, Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Göktan Gürpüz'ün Karagümrük A.Ş.'ye geçici transferi konusunda, Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda ve Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi ve Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. - TRABZON