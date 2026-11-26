TRENDYOL Süper Lig'de pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 15 resmi maçta 4 galibiyet aldı. Trabzonspor ise 2017 yılından bu yana yaşanan heyecanlı rekabette 7 kez kazanırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. Göztepe aldığı 4 galibiyetin 2'sini evinde 2'sini ise deplasmanda elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda İzmir'de Trabzonspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Göz-Göz, 2018-2019'da bu kez Trabzon'da kazandı ve maçı 2-1'lik skorla galip bitirdi. Göztepe 2019-2020 sezonunda da Trabzon'dan zaferle döndü. İzmir ekibi müsabakayı 1-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

TRABZONSPOR İZMİR'DE ÜSTÜN

Göztepe 15 yıldaki son galibiyetini ise 2024-2025'te aldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk eden Göztepe mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Trabzonspor ise 7 galibiyetin 4'üne İzmir'de imza atarken, 3'ünü sahasında aldı. Takımlar 2017'den bu yana 14 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı.

TARAFTARIN DOSTLUĞU ÖRNEK OLUYOR

Bu süreçte iki takım taraftarının dostluğu ise adeta Türk futbolu adına örnek oldu. Her maç öncesi Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolseverler kentlerde buluşup birlikte stadyumlara geçti. Bu maç öncesi de Göztepeliler ve Trabzonsporlular sanal medya üzerinden dostluk mesajları verip maç öncesi birbirlerini İzmir sokaklarında buluşmaya davet etti.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Müsabakanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 150, 5'inci ve 6'ncı kategori 550, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi.

KÖYBAŞI'NIN JÜBİLESİNDE KARŞILAŞTILAR

İki takım bu sezon başında Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşı karşıya gelmişti. 8 Ağustos tarihinde oynanan maçta Göztepe, bordo-mavilileri 2-1 yenmişti. İsmail Köybaşı, futbolculuk kariyerinde her iki takımın da formasını terletip, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamıştı.