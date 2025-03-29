Trabzonspor - Göztepe: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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Trabzonspor - Göztepe: İlk Yarı 1-1

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'nin mücadelesinin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

29.03.2025 17:16
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Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan Tufan, Visca, Enis Destan

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Dennis, Doğan Erdoğan, Ahmet Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan

Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) Rumola (Göztepe) Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 35 Juan (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

29. dakikada ceza alanı içinde Ogün Bayrak, Visca ile ceza alanı ön çizgisine yakın yerde girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şanslan, Visca'ya faul yapıldığı kararını verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Ali Şanslan, Visca'nın faul yaptığını tespit ederek penaltı kararını verdi.

31. dakikada Romulo, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Orta alandan aldığı top ile ilerleyen Mustafa Eskihellaç, topu ceza alanı sağ tarafındaki Zubkov'a aktardı. Bu futbolcu da yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

37. dakikada sol taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde altıpas içinde hafif çapraz pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top yandan auta gitti.

40. dakikada Malheiro'nun derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Enis Destan'ın şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.

44. dakikada Mendy'in uzun pasında, sağ çaprazda topu kontrol eden Zubkov, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

45+2. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Lis, yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Göztepe: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika

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