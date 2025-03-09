Trabzonspor, Hatayspor'a 2-1 Yenildi

(ANKARA)-Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş hatayspor ile karşılaştı. Papara Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı.

Görkem Sağkam'ın 21. dakikada kaydettiği gol ile Hatayspor Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Oleksandr Zubkov'un 42. dakikada attığı golle Trabzonspor eşitliği yakaladı ve durumu 1-1 yaptı. Massanga Matondo'nun 65. dakikada attığı golle Hatayspor tekrar öne geçerek skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.