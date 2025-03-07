Trabzonspor, Hatayspor'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.
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