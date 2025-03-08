Trabzonspor - Hatayspor Maçı Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
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Trabzonspor - Hatayspor Maçı Beraberlikle Sona Erdi

Trabzonspor - Hatayspor Maçı Beraberlikle Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller: Sağlam ve Zubkov.

08.03.2025 21:36
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Fernandes'in ortasında Görkem Sağlam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-1

24. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ taraftan ortasında Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

42. dakikada Sikan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, Zubkov'un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Zubkov, meşin yuvarlağı yarım voleyle ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Cham, Ozan Tufan, Falcorelli, Draguş, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo, Pedro, Deniz Aksoy

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Görkem Sağlam (dk. 22) (Hatayspor), Zubkov (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kilama, Calvo (Hatayspor), Zubkov (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor - Hatayspor Maçı Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika

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