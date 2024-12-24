Trabzonspor Hayal Kırıklığı Yaşıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Hayal Kırıklığı Yaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 17. haftayı 13. sırada kapatan Trabzonspor, hem ligde hem Avrupa'da zor günler geçiriyor.

24.12.2024 11:49
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Trendyol Süper Lig'de 17. haftalık ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, taraftarına "hayal kırıklığı" yaşattı.

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 22 resmi maçın sadece 6'sını kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 7 maçı ise kaybetti.

Ligdeki 16 müsabakasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de düşme hattına yakın yer alan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarından da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde zor günler geçirdi.

Avcı gitti, Güneş geldi

Trabzonspor'da bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ligde sadece 1 maçta görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Avcı yönetiminde sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile İkas Eyüpspor deplasmanından aynı sonuçla döndü.

Teknik direktörlük görevi için sezonun ilk 2 haftasının ardından Şenol Güneş ile anlaşan Karadeniz ekibi, kötü sonuçları durduramadı.

Bordo-mavililer, 5. kez takımın emanet edildiği Şenol Güneş yönetiminde ligde 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 17 puan toplayarak 1. 21 puan ortalamasında kaldı.

İlk 5 hafta kazanamadı

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk 5 maçından beraberlikle ayrıldı.

Sırasıyla Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş (1-1), Bellona Kayserispor (2-2), Gaziantep FK (0-0) maçlarında da 1 puana razı oldu.

Karadeniz temsilcisi, sezonun 6. karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Deplasmanda galibiyeti yok

Trabzonspor, ligde sezonun ilk bölümünde deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sadece 4 puan topladı.

Son dakika golleriyle giden puanlar

Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında galip gelemezken son dakika golleriyle puanlar da kaybetti.

Bordo-mavililer, sahasında uzun süre 10 kişi mücadele ettiği Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle sahasında 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a deplasmanda 90+8. dakikada kendi filelerine attığı golle 4-3 yenildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Hayal Kırıklığı Yaşıyor - Son Dakika

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