Trabzonspor, Hearts\'ı 2-0 yenip Avrupa kupalarında ilk kez 2\'de 2 yaptı

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı. Bordo-mavili ekip, tarihinde ilk kez bir sezonun lig veya grup aşamasına 2'de 2 yaparak başlarken teknik direktör Thomas Reis ve Mohamed Salah da dikkat çeken istatistiklere ulaştı.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, ikinci haftada Papara Park'ta ağırladığı Hearts karşısında da sahadan 2-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Avrupa'daki başarılı performansını sürdüren bordo-mavili ekip, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan istatistiklerde Trabzonspor'un topa sahip olma, ikili mücadele ve hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekti.

AVRUPA KUPALARI TARİHİNDE BİR İLK

Trabzonspor, Hearts galibiyetiyle Avrupa kupaları tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Bordo-mavili takım, tarihinde ilk kez bir sezonun lig veya grup aşamasında oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak Avrupa serüvenine 2'de 2 ile başladı. Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup eden Karadeniz ekibi, sahasında Hearts'ı da 2-0 yenerek ilk iki haftada 6 puan topladı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.

THOMAS REIS, 11 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında Avrupa kupalarında çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Alman teknik adam, Temmuz 2015'te Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarındaki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu. Reis yönetimindeki bordo-mavili ekip, Avrupa'da oynadığı 2 karşılaşmada 6 gol atarken 2 gol yedi.

SALAH'TAN 13 YIL SONRA GELEN PENALTI GOLÜ

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Hearts karşısında penaltıdan kaydettiği golle Avrupa kupalarında 13 yıl sonra bir ilke imza attı. Salah, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında penaltı golü atan Adrian Mierzejewski'nin ardından Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltıdan gol atan ilk oyuncu oldu. Karşılaşmada 2 şut çeken Mısırlı futbolcu, 1 isabetli şutunu gole dönüştürürken 1 asist ve 2 kilit pasla da hücum organizasyonlarına katkı sağladı.

FRANCULINO AVRUPA'DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un genç hücum oyuncusu Franculino, KuPS Kuopio karşılaşmasının ardından Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Finlandiya deplasmanında 2 gol atan genç futbolcu, Hearts karşısında da rakip fileleri havalandırarak Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3'e yükseltti. Karşılaşmada 2 şut çeken Franculino, iki şutunda da kaleyi bulurken bunlardan 1'ini gole çevirdi.

TOPLA OYNAMA YÜZDE 61

Verilere göre, Trabzonspor, Hearts karşısında yüzde 61 topla oynama oranına ulaşırken İskoçya temsilcisi yüzde 39'da kaldı. Bordo-mavili ekip, ikili mücadelelerde de rakibine 58-45 üstünlük sağladı. Hava toplarında Trabzonspor 10, Hearts 5 kez başarılı olurken pas arası istatistiğinde İskoçya temsilcisi 24-11 önde yer aldı. Trabzonspor 6, Hearts ise 1 korner kullandı.

SAMET AKAYDİN HAVA TOPLARINA HAKİM OLDU

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin, Hearts karşısında hava toplarındaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, girdiği 9 hava topu mücadelesinin 7'sini kazanarak bu alanda karşılaşmanın en başarılı oyuncusu oldu. Samet ayrıca 75 pasın 63'ünde isabet sağlarken 3 top kapma girişiminin 2'sinde başarılı oldu. Bordo-mavili takımda Cenk Özkacar ise 95 pasın 89'unu takım arkadaşlarına ulaştırarak yaklaşık yüzde 94 pas isabet oranı yakaladı.

BOUCHOUARI'DEN HÜCUMDA YÜZDE 94 PAS İSABETİ

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, hücum bölgesindeki pas performansıyla öne çıktı. Bordo-mavili futbolcu, hücum bölgesinde yüzde 94 pas isabet oranına ulaşarak bu alanda karşılaşmanın en başarılı oyuncusu oldu. Bouchouari, 2 şutunun 1'inde kaleyi bulurken 1 hava topu mücadelesini de kazandı. Orta sahada Batista Mendy ise 55 pasın 53'ünde isabet sağlayarak yaklaşık yüzde 96 başarı oranına ulaştı. Mendy ayrıca 7 sahipsiz top kazanırken rakibin 2 şutunu engelledi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'daki yerel gazeteler de Trabzonspor'un Hearts karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyeti manşetlerine taşıdı. Bordo-mavili takımın Avrupa'daki ikinci galibiyeti yerel basında geniş yer buldu.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Keyif boğay bizi

Günebakış: Süper Trabzon

Sonnokta: Süper Fırtına

Taka: Kral ve arkadaşları kupayı istiyor