Trabzonspor hocası Reis, Freiburg'a 1-0 yenilgide beraberliği hak ettiğini düşünüyor

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, rakipleri karşısında en azından beraberliği hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını düşündüğünü söyledi.

Reis, Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendisi için özel bir durum olduğunu belirterek "İlk kez mağlubiyet aldıktan sonra burada oturuyorum. Mağlubiyetle birlikte karşınızdayım. İlk 15-20 dakika açıkçası, doğrusunu söylemek gerekirse en iyi performansımızı gösteremedik, en iyi performansımız bu değildi. Çok basit top kayıpları yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Kornerden de bir gol yedik açıkçası." dedi.

İkinci yarıda ise birbiri için mücadele eden, gol fırsatlarını kovalayan, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüğünü ifade eden Reis, şunları söyledi:

"Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece gol bulamadık belki ama onun dışında birçok pozisyonumuzda golü bulabilecek, birçok fırsatımız da vardı. Freiburg açısından değerlendirecek olursak eğer, ikinci yarıda aslında gol fırsatları da çok yoktu. İlk yarı üzerinde de rakibimizin aslında çok fazla bir gol fırsatı olduğunu söyleyemeyiz. Ama günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şu an odaklanmamız gereken şey, pazar günü oynayacağımız maç. O maçta elbette yine kazanmak istiyoruz."

Schuster: "Trabzonspor, kalite olarak iyiydi"

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, çok önemli bir maç oynadıklarını belirterek "Defansif yönden çok aktif olduk, çok agresif oynadık. İlk yarıda en iyi mücadeleyi vermek istedik. Çok iyi mücadele de verdik. Bazı şansları kaçırdık. İstediğimiz şansları da kullanamadık. Böyle bir statta böyle bir atmosfer içinde çok önemli maç oynadık. Ama burada bu 3 puanı almak bizim için çok önemliydi." dedi.

Trabzonspor'un da oyununu değerlendiren Schuster, "Trabzonspor, kalite olarak çok iyiydi. Çok uyanıktılar. Çok enerjiliydiler. İlk yarıda çok uyanık davrandılar. Top kapmakta çok iyi oynadık. Ona göre de hareket ettik. Ama dediğim gibi Trabzonspor bugün çok iyi oynadı. Trabzonspor'a gelecek maçlarda iyi şanslar diliyorum." şeklinde konuştu.