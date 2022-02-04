Üye Girişi
Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda - Son Dakika

Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda

04.02.2022 11:03
Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'da yapacakları müsabakayla 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'da yapacakları müsabakayla 26. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki sonuçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement