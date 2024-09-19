Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 Beraberlik Söz Konusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 Beraberlik Söz Konusu

Trabzonspor, erteleme maçında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Denswil son dakikada eşitliği sağladı.

19.09.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Lundstram), Mendy, Cihan Çanak, Bardhi (Dk. 46 Nwakaeme), Orsic (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Draguş (Dk. 80 Umut Bozok)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier (Dk. 46 Kolovetsios), Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Mehmet Eray Özbek), Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek), Cardoso, Carole (Dk. 86 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 90+1 Ackah)

Goller: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 63 Boa Morte (Bellona Kayserispor) Dk. 89 Umut Bozok, Dk. 90+8 Denswil (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boa Morte, Dk. 54 Cardoso, Dk. 73 Bourabia, Dk. 88 Nazon (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor ile Bellona Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Nazon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

63. dakikada Bellona Kayserispor, ikinci golü buldu. Ani gelişen konuk takım atağında sağ tarafta topla buluşan Nazon, meşin yuvarlağı Boa Morte'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde rakibinden topu kurtararak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2

74. dakikada Denswil'in kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top arka direkte uygun durumdaki Cihan Çanak'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcu kötü bir kafa vuruşuyla önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

87. dakikada Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Mendy'nin ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak bir kez daha Onurcan topu çeldi. Dönen top ile yakın mesafede buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortasında altıpas içinde Umut Bozok'un dokunduğu topu, kaleci Onurcan Piri güçlükle çıkardı.

90+8. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Denswil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gökhan Sazdağı, Kayserispor, Trabzonspor, Maç Sonucu, Umut Bozok, Bellona, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 Beraberlik Söz Konusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vuruyor Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 00:10:03. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 Beraberlik Söz Konusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement