Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 Beraberlik Söz Konusu

Spor

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Lundstram), Mendy, Cihan Çanak, Bardhi (Dk. 46 Nwakaeme), Orsic (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Draguş (Dk. 80 Umut Bozok)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier (Dk. 46 Kolovetsios), Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Mehmet Eray Özbek), Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek), Cardoso, Carole (Dk. 86 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 90+1 Ackah)

Goller: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 63 Boa Morte (Bellona Kayserispor) Dk. 89 Umut Bozok, Dk. 90+8 Denswil (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boa Morte, Dk. 54 Cardoso, Dk. 73 Bourabia, Dk. 88 Nazon (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor ile Bellona Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Nazon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

63. dakikada Bellona Kayserispor, ikinci golü buldu. Ani gelişen konuk takım atağında sağ tarafta topla buluşan Nazon, meşin yuvarlağı Boa Morte'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde rakibinden topu kurtararak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2

74. dakikada Denswil'in kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top arka direkte uygun durumdaki Cihan Çanak'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcu kötü bir kafa vuruşuyla önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

87. dakikada Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Mendy'nin ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak bir kez daha Onurcan topu çeldi. Dönen top ile yakın mesafede buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortasında altıpas içinde Umut Bozok'un dokunduğu topu, kaleci Onurcan Piri güçlükle çıkardı.

90+8. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Denswil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.