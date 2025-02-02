Trabzonspor İskenderunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor İskenderunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor İskenderunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında oynayacağı İskenderunspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular rejenerasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

02.02.2025 15:25  Güncelleme: 15:26
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TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasındaki İskenderunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 22'nci haftasında Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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