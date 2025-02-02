Trabzonspor İskenderunspor Maçına Hazırlanıyor

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TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasındaki İskenderunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 22'nci haftasında Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.