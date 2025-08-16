Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, İsmail Cem Ulusoy'un sözleşmesini uzattı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığını belirtilerek, "İsmail Cem Ulusoy, bir sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." denildi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, İsmail Cem Ulusoy'un Sözleşmesini Uzattı - Son Dakika
