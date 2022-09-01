Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

01.09.2022 20:47
Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, İspanyol ekibi Valencia'nın 26 yaşındaki Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor, İspanyol ekibi Valencia'nın 26 yaşındaki Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten Gomez'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Valencia, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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