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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
17.12.2023 - 15:01,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. İdman pas ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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