Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jelena Cubrilo\'yu kadrosuna kattı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatan Spor'dan Jelena Cubrilo'yu transfer etti. Cubrilo, ofansif orta saha pozisyonunda oynayan bir futbolcudur ve daha önce Subotica, Amazones, St. Polten, Rayo Vallecano, Alhama, Gintra ve Fatih Vatan Spor takımlarında forma giymiştir.

16.02.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatan Spor'dan Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Jelena Cubrilo'yu renklerine bağladı.

Açıklamada, "Jelena Cubrilo, 9 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Cubrilo, futbolculuk kariyeri boyunca Subotica, Amazones, St. Polten, Rayo Vallecano, Alhama, Gintra ve Fatih Vatan Spor'da forma giymiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Rayo Vallecano, Trabzonspor, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 19:19:42. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement