Trabzonspor Kadın Komisyonu\'nun Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Spor

TRABZONSPOR Kadın Komisyonu'nun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Trabzon spor Kulübü Kadın Komisyonu'nun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Prof. Dr. Ebru Çolak başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunun yeni üyeleri, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Asbaşkan Kafkas, Trabzonspor'un başarılarında kadın taraftarların desteğinin büyük olduğunu belirterek, kadın üye sayısının artması için komisyondan destek beklediklerini söyledi. Kadın Komisyonu yeni başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Çolak ise kadın futbolu ve diğer spor branşlarındaki takımlardan yönetim kadrosuna kadar Trabzonspor'un her kademesinde kadınların azami düzeyde yer almasını ve çalışmalar yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Ebru Çolak başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluştu:

"Prof. Dr. Ebru Çolak, Özlem Uğurbaş Arslan, Hasibe Usta, Seyyare Sungur, Zeynep Göktaş, Fulya Saral, Zehra Gül Tarhan, Prof. Dr. Buket Özdemir Işık, Büşra Birinci."