Trabzonspor Kadın Takımı\'na İki Yeni Transfer

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kadın Futbol Takımı'mız 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz'i kadrosuna kattı. Zeynep Akdeniz, takımımızda 21 numaralı formayı giyecek." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili ekibin, Uganda Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Violah Nambi ile de anlaşma sağladığı ve Nambi'nin Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.