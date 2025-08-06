Trabzonspor Kadrosunu Güncelledi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon kadrosunu açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu yapılanması kapsamında, "Rabia Küçük, Dilan Bora, Sema Polat, Gülsüm Tunç, Azra Ardos, Nisanur Kızılkaya, Andrea Gurtner, Kaltrina Biqkaj, Valentina Troka, Diana Lucas Msewa, Armera Tukaj, Fatlinda Ramaj ve Chioma Olise'nin sözleşmeleri 1 yıl süreyle uzatılmıştır." denildi.
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