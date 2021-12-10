Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya hareket etti.

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