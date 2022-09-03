Trabzonspor, İspanya 'nın Valencia takımından transfer ettiği Maxi Gomez'i 1 Eylül 'de İstanbul 'a getirmişti. Bordo-mavililerin, Ümraniyespor ile oynanan maçın kadrosuna dahil ettiği Uruguaylı oyuncu maçın ardından takımla birlikte Trabzon' geldi. Takımdan ayrı kendisini bekleyen özel araca binen golcü oyuncu konaklayacağı Otel'e geçti.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Maxi Gomez, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi - Son Dakika

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