Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi

03.09.2022 04:40

Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni transferi Maxi Gomez ile birlikte şehre geldi.

Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni transferi Maxi Gomez ile birlikte şehre geldi.

Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasının açılış maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Trezeguet'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, maçın ardından gece 03: 40 sıralarında Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, İspanya'nın Valencia takımından transfer ettiği Maxi Gomez'i 1 Eylül'de İstanbul'a getirmişti. Bordo-mavililerin, Ümraniyespor ile oynanan maçın kadrosuna dahil ettiği Uruguaylı oyuncu maçın ardından takımla birlikte Trabzon' geldi. Takımdan ayrı kendisini bekleyen özel araca binen golcü oyuncu konaklayacağı Otel'e geçti.

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Maxi Gomez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi yeni transferi Maxi Gomez ile geldi - Son Dakika

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