Trabzonspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
