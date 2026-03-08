Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 89-79 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk periyodunu 21-17 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 23 sayı üreterek devreyi 44-32'lik skorla üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 26 sayı bularak farkı açan Karadeniz ekibi, son periyoda 70-49 önde girdi. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Trabzonspor, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrıldı. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Karşıyaka'yı Yendi - Son Dakika
