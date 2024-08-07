Trabzonspor, Kartal Tesisleri'nin kullanım hakkını 30 yıl süreyle aldı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Kartal Tesisleri'nin kullanım hakkını 30 yıl süreyle aldı

Trabzonspor, İstanbul Kartal'da bulunan tesislerin irtifak hakkını 30 yıl süreyle kullanma hakkını elde etti. Aynı şekilde, Trabzonspor'un ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin irtifak hakkı da 29 yıl süreyle kulübe tahsis edildi. Trabzonspor Kulübü, geliri getirici çalışmalarla kulübün ekonomik yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı için teşekkürlerini iletti.

07.08.2024 16:56
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Trabzonspor, İstanbul Kartal'da bulunan tesislerinin, 30 yıl süre ile kullanım hakkını aldı.

Kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle Trabzonspor adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edildi.

Aynı şekilde, Trabzonspor'un ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon adresindeki, halihazırda kullanmakta olunan tesislerin yaklaşık 40 bin metrekarelik alanının irtifak hakkı da yine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oluru ile yeniden 29 yıllık süre için bordo-mavili kulübe tahsis edildi.

Trabzonspor'dan teşekkür

Trabzonspor Kulübü, geliri getirici çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Yapmayı düşündüğümüz gelir getirici çalışmalarla, kulübümüzün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ciddi katkı sağlayacağına inandığımız "Kartal Tesisleri İrtifak Hakkı" dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Kartal Tesisleri'nin kullanım hakkını 30 yıl süreyle aldı - Son Dakika

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