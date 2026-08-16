Trabzonspor Kasımpaşa ile Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor Kasımpaşa ile Beraberlikte Kaldı

Trabzonspor Kasımpaşa ile Beraberlikte Kaldı
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Süper Lig'in açılışında Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla sezonu başlattı.

SÜPER Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 2026-27 sezonuna 1 puanla başladı. Bordo-mavililer, karşılaşmada yüzde 60 topla oynama oranı ve 10 kornerle rakibine üstünlük kurmasına rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı.

Süper Lig'in 2026-27 sezonu ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, 43'üncü dakikada Noah Saviolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan bordo-mavililer, 56'ncı dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

TRABZONSPOR OYUNDA ÜSTÜNLÜK KURDU

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında birçok istatistikte rakibine üstünlük sağladı. Karşılaşmayı yüzde 60 topla oynama oranıyla tamamlayan bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın 3 kornerine karşılık 10 korner kullandı. Trabzonspor, ikili mücadelelerde de 57'ye 44 üstünlük sağlarken, 11 pas arası yaptı. Kasımpaşa ise yüzde 40 topla oynarken, hava topu kazanma istatistiğinde 16'ya 14 üstünlük kurdu.

SALAH İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayla ilk resmi karşılaşmasına Kasımpaşa deplasmanında çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı yıldız, 58'inci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Salah, sahada kaldığı bölümde yaptığı 8 orta ile karşılaşmanın en fazla orta deneyen oyuncusu olurken, bu ortaların 3'ünde isabet sağladı. Mısırlı futbolcu ayrıca 2 şut ve 2 şut pası üretirken, 4 çalım denemesinin 2'sinde başarılı oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HÜCUMDA ÖNE ÇIKTI

Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç da istatistikleriyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Karşılaşmada 60 pas deneyen Mustafa, bunların 53'ünde isabet sağlarken, hücumun üçüncü bölgesindeki paslarında yüzde 90 isabet oranı yakaladı. 3 şut pası veren Mustafa Eskihellaç, yaptığı 4 ortanın 3'ünde takım arkadaşlarını topla buluştururken, 3 çalım girişiminin tamamında başarılı oldu.

YENİ TRANSFERLERDEN İLK MAÇTA GOL VE ASİST

Trabzonspor'da yeni transferler sezonun ilk karşılaşmasında skora katkı sağladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk 11'de görev verdiği yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo, bordo-mavililerin golünde başrol oynadı. Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun asistinde Saviolo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, soyunma odasına üstün girdi. Kasımpaşa, 56'ncı dakikada Benedyczak'ın penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken mücadele 1-1 sona erdi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Kasımpaşa karşısında alınan beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sonnokta: Trabzon'a Paşa çelmesi

Taka: Bu hesapta yoktu

Günebakış: Trabzon kayıpla başladı

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kasımpaşa ile Beraberlikte Kaldı - Son Dakika

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