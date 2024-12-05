Trabzonspor, Kasımpaşa ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Kasımpaşa ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor

Trabzonspor, Kasımpaşa ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Son haftalarda kötü gidişatını tersine çevirmek isteyen Karadeniz ekibi, sahasında galibiyet arayacak. İki takımın geçmişteki rekabeti ve maç istatistikleri dikkat çekiyor.

05.12.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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TRABZONSPOR ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın yapacakları maçla 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son 5 haftada 4 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, sahasında kazanarak, kötü gidişata son vermek istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de üst üste aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor sahasında galip gelerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve sadece 1 galibiyeti bulunan Trabzonspor, 15 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Trabzonspor'la aynı puana sahip Kasımpaşa ise averajla 14'üncı sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30'u Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aynı istatistiklere imza atmaları da dikkatleri çekti. Kasımpaşa'nın eksi 3 averajına karşılık Trabzonspor 2 averajla 12'nci sırada yer aldı.

SAKAT VE KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Öte yandan Trabzonspor'da Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ile golcü oyuncu Simon Banza da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyinemeyecek.

Kaynak: DHA

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