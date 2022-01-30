Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları yaptı.
Antrenman, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor