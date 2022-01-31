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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

31.01.2022 20:12
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Babalık izninden dönen Bruno Peres bugünkü idmana katıldı.

Ligin 24'üncü haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da antrenman yapan bordo-mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Kasımpaşa maçının bugünkü hazırlıklarına izinli olan Marek Hamsik ile Covid-19 karantinasında olan Bakasetas, izinli olan Fode Koita ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Babalık izninden dönen Bruno Peres ise bugün yapılan Kasımpaşa maçı hazırlıklarında yer aldı.

Bordo mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacakları idmanda devam edecek.BİLET SATIŞTASpor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 5 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan  Trabzonspor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:  VIP Platinum: 750 TLVIP Gold: 600 TLVIP Silver: 400 TLBatı: 125 TLDoğu: 100 TL Fırtına: 55 TLKale Arkası: 35 TL


Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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