Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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