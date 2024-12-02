Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla 6 Aralık Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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