Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.