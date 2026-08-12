Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlanıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Ayak tenisi de oynayan bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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