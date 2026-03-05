Trabzonspor Kayserispor\'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Antrenman öncesinde futbolcu Arseniy Batagov'un doğum günü kutlandı.
