Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kayserispor'un konuğu olacak.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde üçüncülük iddiasını korumak isteyen bordo-mavililer, alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Bu zorlu müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de İlker Yasin Avcı olacak.
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İki takım arasında geride kalan 53 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-9 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu müsabakalarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, ağlarında da 57 gol gördü. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Deplasman golcüsünün durumu belirsiz
Bu sezon deplasmanda oynanan maçlarda takımın gol yükünü çeken Trezeguet, Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanmış ve ikinci yarı öncesi oyundan alınmıştı. Mısırlı oyuncunun sol arka adalesinde yaralanma tespit edildi. Tedavisi devam eden başarılı futbolcunun durumu belirsizliğini korurken, yapılacak son çalışmada durumuyla ilgili karar verilecek.
Ligde 10 gol atan Trezeguet, bunların 6'sını deplasmanlarda kaydetmişti.
Öte yandan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Uğurcan Çakır ve Baniya sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gaziantep FK'ya karşı forma giyemeyecek. - TRABZON
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