TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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