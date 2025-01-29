Trabzonspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından iki takım halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik maçıyla sona erdi.

'TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK'

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan sağ el ikinci parmak kırığı, Okay Yokuşlu sol alt arka adale yaralanması, Draguş sağ diz dış yan bağ zorlanması, Arif Boşluk sağ üst iç bacak adale yaralanması, Tony Nwakaeme de sol dizde ödem nedeniyle tedavileri ettiği için antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.